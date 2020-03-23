В Челябинске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте спортивных площадок

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте покрытия спортивных площадок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, выявлены признаки хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 250 тыс. руб. Площадь покрытия спортплощадок сделали на 244 кв.м. меньше, чем указано в акте принятых работ.

Однако работы были приняты заказчиком и оплачены в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).