В США из тюрем начали отпускать осужденных, опасаясь массовых вспышек коронавируса

Тюрьмы полутора десятков штатов США начали отпускать заключенных домой из-за вспышки коронавируса COVID-19.

США вышли на третье место в мире по росту числа заболевших коронавирусной инфекцией, и тюрьмы не стали исключением. Так, 23 марта стало известно, что нью-йоркской тюрьме заразился 68-летний бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный недавно к 23 годам лишения свободы за изнасилование и сексуальные домогательства.

Как пишет The Wall Street Journal, местные органы власти в штатах выпускают тысячи человек, чтобы предотвратить массовые вспышки непосредственно в тюрьмах.

Послабления начались в Калифорнии, Нью-Йорке, Огайо, Техасе и еще по крайней мере дюжине штатов. Домой отправляют в первую очередь несовершеннолетних, пожилых и больных заключенных. Другие заведения пенитенциарной системы запрещают навещать осужденных, ограничивают передвижение сидельцев и постоянно делают тесты персоналу.