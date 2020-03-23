03 Октября 2020
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Общество За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

В США из тюрем начали отпускать осужденных, опасаясь массовых вспышек коронавируса

Тюрьмы полутора десятков штатов США начали отпускать заключенных домой из-за вспышки коронавируса COVID-19.

США вышли на третье место в мире по росту числа заболевших коронавирусной инфекцией, и тюрьмы не стали исключением. Так, 23 марта стало известно, что нью-йоркской тюрьме заразился 68-летний бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный недавно к 23 годам лишения свободы за изнасилование и сексуальные домогательства.

Как пишет The Wall Street Journal, местные органы власти в штатах выпускают тысячи человек, чтобы предотвратить массовые вспышки непосредственно в тюрьмах.

Послабления начались в Калифорнии, Нью-Йорке, Огайо, Техасе и еще по крайней мере дюжине штатов. Домой отправляют в первую очередь несовершеннолетних, пожилых и больных заключенных. Другие заведения пенитенциарной системы запрещают навещать осужденных, ограничивают передвижение сидельцев и постоянно делают тесты персоналу.

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В США из тюрем начали отпускать осужденных, опасаясь массовых вспышек коронавируса

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Теги: коронавирус, covid-19, коронавирус в сша, тюрьма, заключенные, вспышка



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