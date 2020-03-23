ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

ГИБДД планирует начать использование камер, способных фиксировать использование водителем мобильного телефона за рулем, пишет "Коммерсант".

О массовом применении речи пока не идет, заявила замначальника ГИБДД Александра Быкова.

По его словам, производителю нужно пройти испытания и подтвердить, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания.

Ранее сообщалось, что ГИБДД введет новые мобильные комплексы фиксации нарушений скоростного режима. Они заменят камеры-треноги. По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, устройства будут устанавливать на крышах патрульных автомобилей.

Устройство следит за обстановкой в транспортном потоке даже во время движения машины, на которой установлено. Как отметил Черников, "Кордон.Про" повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам.