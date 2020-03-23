На Среднем Урале нашли нарушения при строительстве ФОК за 75 млн рублей

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о халатности при вводе в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о ФОК "Энергия", построенном на территории поселка Монетный в Березовском. Проверка показала, что в 2019 году был исполнен муниципальный контракт на 75 млн рублей, выделенных на возведение данного спортивного объекта.

В декабре строительство физкультурно-оздоровительного комплекса было завершено, акты выполненных работ подписаны, а сам объект принят в эксплуатацию комиссией строительного надзора и заказчиком. Все работы были оплачены, но в феврале этого года в ходе выездной проверки городская прокуратура установила, что конструкция возведенного ФОК не соответствует проектной документации.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Сейчас проводится расследование.