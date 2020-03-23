Клишас опровергает информацию о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет СФ по госстроительству и законодательству, опроверг информацию о том, что Кремль рассматривает перенос голосования по поправкам в Конституцию.

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"Не таких планов", - цитирует Клишаса ТАСС. "Если ситуация не будет резко ухудшаться, то голосование, согласно указу президента, состоится 22 апреля", - добавил сенатор.

Правда, конкретных параметров "ухудшения ситуации" он тоже не назвал.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники в администрации президента сообщила, что вопрос переноса – практически решен, обсуждается только новая дата голосования, предположительно, это будет июнь.