Мишустин поручил продумать ограничение экспорта продуктов и лекарств

Минсельхоз, Минпромторг и Минздрав должны к 25 марта подготовить предложения по ограничению экспорта продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств.

Об этом говорится в перечне поручений премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства.

Так, ФТС, ФНС и Россздравнадзор с 23 марта будут ежедневно отслеживать экспорт, импорт и внутренний спрос на эти товары и направлять данные в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав.

Министерства должны будут раз в неделю формулировать предложения, как ограничивать экспорт этих групп товаров.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что ситуация с продовольственным обеспечением населения в стране надежная, причин закупаться продуктами впрок нет. Глава государства считает, что люди должны перестать паниковать и тратить деньги на те продукты и вещи, которые им потом придется выбросить.

Его слова подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин, заверивший, что ситуация с поставками продовольствия стабильная, дефицита нет. Он также заметил, что ситуация с распространением коронавируса в России намного благополучнее, чем в других странах.