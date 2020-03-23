03 Октября 2020
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В Москве изменили методику подсчета заболевших коронавирусом

В Москве Роспотребнадзор одобрил новую методику подсчета заболевших коронавирусом COVID-19. В оперштабе сообщили, что теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в новосибирскую лабораторию "Вектор".
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"Диагноз "коронавирусная инфекция" будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве", - пояснили в пперштабе. "Фактически сейчас это так и происходит: все люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу на коронавирус, уже получают необходимую медицинскую помощь. Повторное тестирование, при необходимости, будет также проводиться в Москве", - сообщает оперштаб.

На сегодня более половины заразившихся коронавирусом в России находятся в Москве (262 случая) За последние сутки в городе выявлен 71 новый случай (это уже по новой методике).

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В Москве изменили методику подсчета заболевших коронавирусом

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Теги: коронавирус в россии, covid-19, коронавирус, москва, тестирование, анализы, лаборатория вектор



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