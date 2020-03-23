Энергетики "тюменской матрешки" частично перешли на удаленную работу из-за коронавируса

Компания "Россети Тюмень" перевела на удаленный режим работы более 1,6 тыс. работников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Из дома будут работать не менее 70% офисных сотрудников. Исключение составляет персонал, который в обязательном порядке должен находиться в офисе или на производственном объекте.

"Удаленная работа сотрудников группы компаний "Россети" организована без потери контроля над безопасностью данных и ИТ-инфраструктуры", - говорится в сообщении компании.

При этом действующие условия оплаты труда работников, переведенных на удаленную работу остаются неизменными. Сообщается, что такие меры приняты "с целью профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

В состав АО "Россети Тюмень" входит девять электросетевых филиалов. Более 23% всего полезного отпуска электрической энергии приходится на Нижневартовские электрические сети, более 16% на Сургутские ЭС и более 15% на Нефтеюганские ЭС, на остальные филиалы приходится около 46% полезного отпуска электроэнергии