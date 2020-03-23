03 Октября 2020
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Экономика В России
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

В России цены на пшеницу превысили стоимость нефти

В России средняя цена на пшеницу побила стоимость российской нефти и обновила исторический максимум, пишет газета "Коммерсантъ".

По итогам прошлой недели средние цены на продовольственное зерно взлетели на тысячу рублей и достигли отметки 13 тыс. 270 рублей за тонну.

Согласно приведенным данным, нефть марки Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) к четвергу, 19 марта, стоила 12,85 тыс. руб. за тонну.

Основные причины взлета цен на зерно - резкое падение рубля и высокие мировые цены.

Ранее аналитики не исключили, что мир может увидеть нефть по $5 за баррель и даже отрицательные реальные цены в ряде регионов, если Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время не начнут переговоры о спасении ситуации на рынке.

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В России цены на пшеницу превысили стоимость нефти

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Теги: пшеница, нефть, цены на нефть



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