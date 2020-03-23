ООН создаст глобальный фонд по борьбе с COVID-19

Организация объединенных наций собирается создать глобальный фонд для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 во всем мире, сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Норвегии.

"Межнациональный фонд под эгидой ООН сможет обеспечить стабильность для наших партнеров и поможет сделать усилия всех стран более эффективными", - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Ине Эриксен Сорейде.

Фонд будет оказывать помощь преимущественно развивающимся странам со слабыми системами здравоохранения в преодолении кризиса, а также в преодолении долгосрочных последствий, добавили в МИДе Норвегии.

Официальное объявление о создание фонда может быть сделано уже на этой неделе.

По последним данным, в мире заразилось коронавирусом почти 340 тыс. человек, более 14,5 тыс. умерли, число смертей от инфекции в Италии превысило число жертв вируса в Китае, где началась вспышка.