03 Октября 2020
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральский рецидивист получил 19 лет колонии за убийство коммерсанта

В понедельник Свердловский областной суд вынес приговор по делу о разбойном нападении на пункт приема цветмета и убийстве коммерсанта.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, преступления были совершены в Тавде 21 мая прошлого года: пьяный мужчина, ранее неоднократно судимый по тяжким статьям, расстрелял из обреза охотничьего ружья директора пункта приема лома и похитил у него около 20 тысяч рублей. После убийца уехал в Тюмень, где сдался сотрудникам ГИБДД.

Суд приговорил мужчину к 19 годам в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Также он обязан выплатить родственникам убитого 1,8 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

Как уточнили в облсуде, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Видео предоставлено Свердловским областным судом

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Уральский рецидивист получил 19 лет колонии за убийство коммерсанта

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Теги: колония, убийство, разбой, суд, приговор



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