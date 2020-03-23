ХК "Трактор" приостановил тренировочный процесс всех команд из-за коронавируса

Руководство ХК "Трактор" приняло решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Ограничение будет действовать с 23 марта до 6 апреля.

В пресс-службе клуба подчеркнули, что данное решение продиктовано заботой о здоровье хоккеистов.

"Трактор" на собственном примере обращает внимание общественности на важность дисциплины и самоконтроля – призываем всех болельщиков по возможности придерживаться режима самоизоляции, соблюдать все профилактические меры", - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что в настоящий момент в регионе подтвержден один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он был выявлен у жителя Миасса, который вернулся из Испании. Болезнь протекает в легкой форме. Сегодня стало известно, что еще у трех жителей Челябинска первые тесты на коронавирус показали положительные результаты. Анализы направлены в федеральную лабораторию в Новосибирске для подтверждения диагноза.