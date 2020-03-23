"Никакой вспышки не наблюдается". На Среднем Урале показатели пневмонии и ОРВИ идут на спад

На прошлой неделе глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил о 718 зарегистрированных случаях пневмонии по Свердловской области. Такие данные сложились за позапрошлую неделю, однако в пресс-службе регионального Роспотребнадзора журналиста Накануне.RU заверили, что цифра является приемлемой для пневмонии в это время года.

"У нас никакой вспышки или повышения заболеваемости не наблюдается. Как и ОРВИ пневмония также уже идет на спад", - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Данные показатели никак не связаны с коронавирусной инфекцией и, как правило, это обычные осложнения после ОРВИ.

"Пневмония вызывается многими возбудителями, - рассказали в пресс-службе. - Это может быть и вирусная пневмония, и пневмококк, и микоплазменная инфекция, которая сейчас очень актуальна. Уже второй год мы наблюдаем, что именно микоплазменная инфекция является возбудителем большинства пневмоний. И она достаточно быстро начинается, но и достаточно быстро лечится".

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, зафиксированные случаи пневмонии в 2020 г. ниже показателей за аналогичные период в 2019 г. на 30%. Также, средний показатель смертности от внебольничной пневмонии по региону составляет 15 человек, однако за аналогичный период прошлого года эта цифра уменьшилась на целых 50%.