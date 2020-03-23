В Челябинске собирают подписи за отставку ректора ЮУрГУ Шестакова

В Челябинске организован сбор подписей за отставку ректора ЮУрГУ Александра Шестакова. В настоящий момент петицию подписали 123 человека, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы студенты и сотрудники университета считаем, что несмотря на определенные заслуги Александра Шесткова дальнейшее развитие университета невозможно без сменяемости руководства. Мы требуем исключить Александра Шестакова из числа кандидатов и провести открытые честные выборы ректора", - говорится в петиции.

Напомним, Шестаков возглавляет университет с 2005 года. Его полномочия заканчиваются в июне текущего года. На прошлой неделе Минобрнауки РФ объявило о начале приема документов кандидатов на пост ректора Южно-Уральского госуниверситета. Документы будут принимать до 20 апреля, аттестация назначена на 28 апреля.