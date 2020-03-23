Контактирующих с коронавирусными больными будут отслеживать по геолокации – Мишустин

На понедельничном (23 марта) совещании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Так, по его словам, кабмин работает над обеспечением населения соцуслугами удаленным способом, над бесплатным доступом к полезным интернет-сервисам (очевидно, имеются в виду социально значимые ресурсы), а Минфину поручено отсрочить выплаты регионов по долгам федеральному бюджету.

Кроме того, Мишустин пообещал регионам серию учений по предупреждению и ликвидации ЧС (и это связано не только с коронавирусом, но и с приближающимся сезоном паводков и лесных пожаров). Будут и меры ограничительного порядка: на основе данных сотовых операторов о геолокации будет создана система отслеживания людей, контактирующих с больными коронавирусом.

Между тем, Минфину и Минэкономразвития предписано до 26 марта "представить предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях". Эксперты говорят, что это может косвенно указывать на секвестрование бюджета, хотя ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что сокращения расходных статей бюджета 2020 года не будет, несмотря на наметившийся кризис.