Угрозы жизни нет: в Югре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

Состояние заболевших коронавирусной инфекцией удовлетворительное, угрозы для их жизни нет. Об этом сегодня Накануне.RU сообщили в оперативном штабе со ссылкой на данные департамента здравоохранения региона.

Напомним, в регионе два официально подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 19 марта стало известно о первом заболевшем. Им оказалась жительница Ноябрьска, которая сейчас проживает в Сургуте. Она добровольно исполнила свою обязанность по самоизоляции, прилетев из круиза по Европе, ее последнее местонахождение - Италия. Сейчас она находится в боксе Сургутской окружной клинической больницы.

Второй заболевший мужчина вернулся в Югру 16 марта рейсом Utair 253 Внуково – Сургут. Его диагноз был подтвержден 21 марта. Оба случая заражения не связаны между собой, пациенты не контактировали. Все пассажиры самолета взяты под наблюдение.