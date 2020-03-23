03 Октября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Угрозы жизни нет: в Югре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

Состояние заболевших коронавирусной инфекцией удовлетворительное, угрозы для их жизни нет. Об этом сегодня Накануне.RU сообщили в оперативном штабе со ссылкой на данные департамента здравоохранения региона.

Напомним, в регионе два официально подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 19 марта стало известно о первом заболевшем. Им оказалась жительница Ноябрьска, которая сейчас проживает в Сургуте. Она добровольно исполнила свою обязанность по самоизоляции, прилетев из круиза по Европе, ее последнее местонахождение - Италия. Сейчас она находится в боксе Сургутской окружной клинической больницы.

Второй заболевший мужчина вернулся в Югру 16 марта рейсом Utair 253 Внуково – Сургут. Его диагноз был подтвержден 21 марта. Оба случая заражения не связаны между собой, пациенты не контактировали. Все пассажиры самолета взяты под наблюдение.

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Угрозы жизни нет: в Югре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

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Теги: коронавирус, пневмония, covid-19, коронавирус в Югре, больные



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