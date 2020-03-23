Медики опровергли дефицит пробирок для забора крови в больницах Тюмени

В департаменте здравоохранения Тюменской области опровергли информацию о дефиците в клиниках пробирок для забора крови на анализ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Обеспокоенные пациенты пожаловались в депздрав, что в одной из поликлиник утром закончились пробирки для забора крови. Они предположили, что так может быть и в других больницах, сообщили Накануне.RU в департаменте.

"Действительно, в одной из поликлиник нарушили условия учёта и заказа необходимого количества пробирок. Сегодня утром возник перебой с забором стандартных анализов, проводимых планово. Нарушение оперативно устранено. Пробирки доставлены. Заборы анализов проводится в прежнем режиме. В других медицинских учреждениях всё есть в полном объеме, с забором анализов проблем не было", - уточнили в департаменте.