Супруги-врачи из Шадринска, которые вернулись из Таиланда, в самоизоляции не нуждаются

В одном из СМИ, которое контролируют уральские энергоолигархи Артем Биков и Алексей Бобров, появилась информация о том, что шадринские врачи, которые отдыхали в Таиланде, не отправились на самоизоляцию по причине пандемии коронавируса в мире.

Заголовок гласит: "Курганские врачи вернулись из Таиланда и вышли на работу". В нем все верно, но автор материала в самом конце как бы вскользь упомянула, что медики вернулись еще 7 марта - в то время, когда на самоизоляцию отправляться еще не было никакой необходимости - это стало обязательным лишь с 18 марта.

Как рассказали Накануне.RU в департаменте здравоохранения Курганской области, главврач Шадринской больницы скорой медицинской помощи Вячеслав Лазарев и его супруга Антонина Лазарева действительно отдыхали в Таиланде.

"Лазарев с семьей 7 марта вернулся из Тайланда, вышел на работу с 16 марта, супруга вышла на работу с 20 марта. По возвращении уточнили в Управлении Роспотребнадзора о необходимости самоизоляции, на тот момент необходимости в этом не было. В соответствии с постановлением № 7 Главного санитарного врача Российской Федерации с 18 марта 2020 года все граждане, вернувшиеся из-за границы Российской Федерации должны находиться под карантином", - отметили в ведомстве.

Однако Лазарев и все члены его семьи каждый день в течение двух недель после возвращения из отпуска измеряли температуру. Сейчас состояние всех членов семьи нормальное, никаких подозрений на коронавирус у них нет - именно поэтому они спокойно могут общаться с людьми, а также ходить на работу и принимать пациентов.