03 Октября 2020
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Общество Челябинская область
ТРК Cloud, Облако (2015) | Фото: Родник

Компания экс-губернатора Юревича получила разрешение на строительство нового ТРЦ в Челябинске

ООО "Родник" (контролируется семьей экс-губернатора Михаила Юревича) построит в Челябинске торгово-развлекательный центр "Аллея". Компания получила разрешение на строительство. Ввести в эксплуатацию объект планируется в четвертом квартале 2021 года, сообщается на сайте эксклюзивного брокера — компании "Магазин Магазинов", передает корреспондент Накануне.RU.

Общая площадь нового ТРК составит около 100 тыс. "квадратов". Разместить объект планируется на улице Университетская набережная, на границе Центрального и Калининского районов.

"Среди якорных арендаторов ТРЦ будут представлены гипермаркет товаров для дома и ремонта, продовольственный супермаркет, мебельный гипермаркет, кинотеатр, развлекательный центр, бытовая техника и электроника, товары для детей, спортивные товары". – говорится в сообщении.

Также в ТРЦ будет зону общественного питания с разнообразными ресторанами, кафе и фуд-кортом.

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Компания экс-губернатора Юревича получила разрешение на строительство нового ТРЦ в Челябинске

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Теги: Михаил Юревич, ТРК, ТРЦ, Аллея,



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