Собянин посадил пенсионеров Москвы на домашний карантин с 26 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам старшего поколения. "Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки, мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам", - начал глава города.

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Собянин рассказал, что "по периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции", при этом "в России ситуация более или менее спокойная".

Глава города объяснил, что сейчас главная задача – уберечь группу риска, то есть пенсионеров. "Я уже настоятельно рекомендовал вам не выходить без особой нужды из дома, а если позволяют условия – уехать на дачу. Многие соблюдают эти рекомендации, и большое вам спасибо за это ответственное решение. Но многие не соблюдают, и это – большой риск", - говорится в обращении.

С 26 марта по 14 апреля москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт) предписано соблюдать домашний режим.

"Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение – только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться", - отмечает Собянин.

Также пожилым людям запрещено поселять любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. "Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой", - предлагает Собянин.

Мэрия будет выплачивать компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции – 4 тыс. руб. Из них 2 тыс. руб. будут выплачены авансом, остальное – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

Операторов связи и интернета в Москве обяжут не отключать абонентов даже при нулевом или отрицательном балансе у указанных категорий лиц.

"Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно", - рассказал Собянин.

Волонтеры и соцработники будут доставлять пожилым людям продукты и лекарства.

Введены и новые меры в отношении семей с детьми. "В связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет осуществляться через школы. Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами", - сообщил мэр. Но при этом в период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с пятого класса. "Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу", - пояснил градоначальник.