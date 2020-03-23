Собянин посадил пенсионеров Москвы на домашний карантин с 26 марта

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
(2005) | Фото: Накануне.ru

Собянин посадил пенсионеров Москвы на домашний карантин с 26 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам старшего поколения. "Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки, мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам", - начал глава города.
Читайте также:

Собянин рассказал, что "по периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции", при этом "в России ситуация более или менее спокойная".

Глава города объяснил, что сейчас главная задача – уберечь группу риска, то есть пенсионеров. "Я уже настоятельно рекомендовал вам не выходить без особой нужды из дома, а если позволяют условия – уехать на дачу. Многие соблюдают эти рекомендации, и большое вам спасибо за это ответственное решение. Но многие не соблюдают, и это – большой риск", - говорится в обращении.

С 26 марта по 14 апреля москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт) предписано соблюдать домашний режим.

"Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение – только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться", - отмечает Собянин.

коллаж, пенсионеры, бабушка, дедушка, телевизор, Путин, пенсионная реформа|Фото: Накануне.RU

Также пожилым людям запрещено поселять любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. "Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой", - предлагает Собянин.

Мэрия будет выплачивать компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции – 4 тыс. руб. Из них 2 тыс. руб. будут выплачены авансом, остальное – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

Операторов связи и интернета в Москве обяжут не отключать абонентов даже при нулевом или отрицательном балансе у указанных категорий лиц.

"Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно", - рассказал Собянин.

Волонтеры и соцработники будут доставлять пожилым людям продукты и лекарства.

Введены и новые меры в отношении семей с детьми. "В связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет осуществляться через школы. Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами", - сообщил мэр. Но при этом в период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с пятого класса. "Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу", - пояснил градоначальник.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Собянин посадил пенсионеров Москвы на домашний карантин с 26 марта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей собянин, москва, коронавирус в россии, коронавирус, covid-19, коронавирус в москве, пенсионеры, самоизоляция, домашний режим, карантин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети