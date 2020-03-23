Оперштаб: в Екатеринбурге нет людей, заразившихся коронавирусом в городе

В Екатеринбурге на сегодняшний день нет людей, заразившихся коронавирусом непосредственно в городе. Об этом Накануне.RU сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Ранее в нескольких СМИ появилась информация, что в столице Урала якобы проверяют пациентов, которые могли заразиться коронавирусом в городе. При этом не называлось, когда и где они подхватили инфекцию.

По официальным данным оперштаба на утро 23 марта, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 555 исследований проб на коронавирус, взятых у людей, имеющих показания для тестирования. Всего с 1 февраля проведено 7 тысяч 670 исследований.

"Медиками обследовано 517 человек. На территории Свердловской области зарегистрировано девять подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Все случаи заражения в регионе - завозные", - подчеркнули в оперативном штабе.

Напомним, в конце прошлой недели на Среднем Урале ввели новые ограничения из-за ситуации с коронавируом.