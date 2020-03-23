03 Октября 2020
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Общество В России
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По данным Mash, все новые случаи зафиксированы в Москве.

Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 438 человек, пишет РИА Новости.

Напомним, оперативный штаб по противодействию коронавируса отрицает, что в стране планируют вводить режим жесткого карантина. При этом ранее сообщалось о том, что власти склоняются к такому решению.

С 23 марта Россия приостанавливает авиасообщение со всеми иностранными государствами. Исключения будут сделаны для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян с территории зарубежных стран.

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В России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом

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Теги: россия, коронавирус, заражение коронавирусом



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