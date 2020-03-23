На ямальском месторождении из-за разрыва рукава высокого давления погиб рабочий

В Пуровском районе на месторождении погиб рабочий. Следователи начали проверку информации о трагедии, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

По предварительным данным, 21 марта во время цементирования скважины на территории Романовского месторождения, что в 150 км от поселка Ханымей, произошел прорыв рукава высокого давления. В результате выброса струи воды под давлением 38-летний рабочий получил смертельные травмы.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.