03 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
нефть газ буровая вышка месторождение (2007) | Фото: Накануне.ru

На ямальском месторождении из-за разрыва рукава высокого давления погиб рабочий

В Пуровском районе на месторождении погиб рабочий. Следователи начали проверку информации о трагедии, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

По предварительным данным, 21 марта во время цементирования скважины на территории Романовского месторождения, что в 150 км от поселка Ханымей, произошел прорыв рукава высокого давления. В результате выброса струи воды под давлением 38-летний рабочий получил смертельные травмы.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

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На ямальском месторождении из-за разрыва рукава высокого давления погиб рабочий

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Теги: Романовское месторождение, гибель рабочего, рукав высокого давления



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