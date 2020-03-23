03 Октября 2020
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Армия и ВПК Дальневосточный ФО В России
атомная подводная лодка типа борей (2007) | Фото:

Новейшие ракетоносцы проекта "Борей" будут направлены на Тихоокеанский флот

Пять из восьми стратегических ракетоносцев проекта "Борей" будут направлены на Тихоокеанский флот, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным издания, благодаря новым субмаринам будет восстановлен Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный в 1990-х годах.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал, что переброска стратегических ракетоносцев на Дальний Восток производится с целью воссоздать баланс между двумя ударными группировками - на Северном и Тихоокеанском флотах.

Напомним, в командовании ВМФ России рассматривают возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" до десяти. В случае положительного решения лодки войдут в новую госпрограмму после 2027 года.

Ранее российские подводные лодки проекта 955 "Борей" оказались в списке субмарин, которые, по версии американского журнала National Interest, способны уничтожить мир за 30 минут. Автор статьи назвал их "самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами", сообщает Regnum.

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Новейшие ракетоносцы проекта "Борей" будут направлены на Тихоокеанский флот

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Теги: борей, тихоокеанский флот, ракетоносцы



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