Новейшие ракетоносцы проекта "Борей" будут направлены на Тихоокеанский флот

Пять из восьми стратегических ракетоносцев проекта "Борей" будут направлены на Тихоокеанский флот, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным издания, благодаря новым субмаринам будет восстановлен Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный в 1990-х годах.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал, что переброска стратегических ракетоносцев на Дальний Восток производится с целью воссоздать баланс между двумя ударными группировками - на Северном и Тихоокеанском флотах.

Напомним, в командовании ВМФ России рассматривают возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" до десяти. В случае положительного решения лодки войдут в новую госпрограмму после 2027 года.

Ранее российские подводные лодки проекта 955 "Борей" оказались в списке субмарин, которые, по версии американского журнала National Interest, способны уничтожить мир за 30 минут. Автор статьи назвал их "самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами", сообщает Regnum.