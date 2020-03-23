03 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Врачи из Асбеста присоединились к международной акции #останьтесьдома (2020) | Фото: Telegram/СтопCOVID-19

Врачи Асбеста присоединились к международной акции #останьтесьдома

Инфекционное отделение центральной районной больницы Асбеста присоединилось к международной акции #останьтесьдома. Врачи Свердловской области решили поддержать своих итальянских коллег, которые запустили этот флешмоб.

Акция призвана обратить внимание обычных граждан на увеличение нагрузки на медицинских работников в связи с пандемией коронавирусной инфекции и паники среди населения. Таким образом врачи просят граждан оставаться дома, не пренебрегать карантинными мерами и беречь свое здоровье. Лозунг, продвигаемый медицинским персоналом: "Мы дежурим в больнице для вас! Оставайтесь, пожалуйста, дома для нас!"

Врачи из Асбеста присоединились к международной акции #останьтесьдома(2020)|Фото: Telegram/СтопCOVID-19

Напоминаем, что накануне на Среднем Урале было зарегистрировано три новых случая коронавируса. Пациентов, недавно прибывших из Европы госпитализированы в ГКБ№40 Екатеринбурга.

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Врачи Асбеста присоединились к международной акции #останьтесьдома

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Теги: Коронавирус, пандемия, акция, флешмоб, больница



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