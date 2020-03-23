В России из-за коронавируса приостановлена диспансеризация – правительство РФ

В России временно приостановлена программа диспансеризации взрослого населения. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Осмотры в рамках диспансеризации отменены до особого распоряжения, говорится в документе.

Ограничение связано с эпидемией коронавируса COVID-19 в стране. По данным за 22 марта, в России зафиксировано 367 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 16 человек выздоровело.

Также кабмин выделит 7,5 млрд на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, еще 5 млрд руб. по каналам Минпромторга пойдут на закупку тепловизоров, бесконтактных термометров и обеззараживателей воздуха.