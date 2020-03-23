03 Октября 2020
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Общество В России Москва
диспансеризация, врач, доктор (2016) | Фото: zdorovie29.ru

В России из-за коронавируса приостановлена диспансеризация – правительство РФ

В России временно приостановлена программа диспансеризации взрослого населения. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Осмотры в рамках диспансеризации отменены до особого распоряжения, говорится в документе.
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Также кабмин выделит 7,5 млрд на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, еще 5 млрд руб. по каналам Минпромторга пойдут на закупку тепловизоров, бесконтактных термометров и обеззараживателей воздуха.

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В России из-за коронавируса приостановлена диспансеризация – правительство РФ

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Теги: коронавирус в россии, covid-19, коронавирус, диспансеризация, правительство, тепловизоры, ивл



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