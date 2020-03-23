В Кургане задержан заместитель начальника регионального управления МВД Андрей Шамин

В Кургане задержан заместитель начальника УМВД России по региону Андрей Шамин, вместе с ним силовики задержали также руководителя межмуниципального отдела "Шадринский" Дмитрия Кокотеева.

Как сообщили Накануне.RU собственные источники в силовых структурах Курганской области, пока подробности возбужденного на них уголовного дела не раскрываются.

"Да, уголовное дело уже возбуждено", - отметил инсайдер.

Ранее стало известно, что в полицию Шадринска нагрянули с обысками сотрудники ФСБ. Были изъяты документы и бумаги бухгалтерии. Есть информация, что контрразведчики вскрыли махинации полицейских с начислением зарплат и премий сотрудникам.

Официально пока ни одно силовое ведомство не прокомментировало арест Шамина и Кокотеева.