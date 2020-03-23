03 Октября 2020
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Григорий Иванов (2019) | Фото: Накануне.RU

Президент "Урала" предложил "обнулить" сезон в российских футбольных лигах

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов считает, что приостановленный из-за коронавируса сезон Российской Премьер-лиги лучше не доигрывать.
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Напомним, ранее сезон РПЛ был приостановлен до 10 апреля по решению Российского футбольного союза.

"Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать, а я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово – обнулить, давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и следующий сезон начнем в том же составе", - заявил Иванов "Спорт-Экспрессу".

При этом президент уральского клуба добавил, что решение должен принять Российский футбольный союз, также нужно дождаться позиции УЕФА.

Напомним, кроме этого из-за ситуации с коронавирусом был отменен матч Кубка России, в котором "Урал" должен был встретиться с ярославским "Шинником". Новая дата проведения игры до сих пор неизвестна.

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Президент "Урала" предложил "обнулить" сезон в российских футбольных лигах

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Теги: Урал, сезон, Иванов, обнуление, РПЛ



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