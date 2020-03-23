Президент "Урала" предложил "обнулить" сезон в российских футбольных лигах

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов считает, что приостановленный из-за коронавируса сезон Российской Премьер-лиги лучше не доигрывать.

Напомним, ранее сезон РПЛ был приостановлен до 10 апреля по решению Российского футбольного союза.

"Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать, а я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово – обнулить, давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и следующий сезон начнем в том же составе", - заявил Иванов "Спорт-Экспрессу".

При этом президент уральского клуба добавил, что решение должен принять Российский футбольный союз, также нужно дождаться позиции УЕФА.

Напомним, кроме этого из-за ситуации с коронавирусом был отменен матч Кубка России, в котором "Урал" должен был встретиться с ярославским "Шинником". Новая дата проведения игры до сих пор неизвестна.