Сооснователь Yota купит долю в Эльгинском месторождении

Компания "А-Проперти", принадлежащая сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, договорилась о покупке 49% Эльгинского месторождения у Газпромбанка

Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании "А-Проперти" 49% Эльгинского угольного проекта. За этот пакет она может заплатить 45 млрд руб., а за 51%, принадлежащие "Мечелу", — 95 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на источники.

Напомним, в январе стало известно, что основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении. Компания не нашла деньги на сделку и отказалась от преимущественного права на долю Газпромбанка в Эльге. По словам источников, теперь Зюзин готов продать и 51% Эльги, которыми сейчас владеет "Мечел". Сделка позволит компании существенно сократить свои долги.

Как ранее сообщало Накануне.RU, чистый долг группы компаний "Мечел" без пеней, штрафов и опционов, по данным за второй квартал 2019 года, составляет 411 млрд руб. При этом с 2020 года компания должна начать гасить долг перед банками. "Мечел" уже обратился к своим основным кредиторам с предложением перенести сроки погашения основного долга на более поздние периоды.