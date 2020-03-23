Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены – Синдзо Абэ

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что пока вопрос отмены и даже переноса Игр-2020 в Токио не рассматривается. Но при этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в парламенте, что "у нас может не быть иного выбора, кроме как рассмотреть вопрос о переносе Игр".

Абэ заявил, что поделился этой точкой зрения с главой оргкомитета Олимпиады Йоширо Мори, а тот передал информацию президенту МОК Томасу Баху.

До сих пор МОК отказывался даже говорить о возможном переносе Игр, но давление на него со стороны как национальных комитетов, так и международных федераций спорта усиливается. Сегодня стало известно, что Канада и Австралия уже отказались посылать свои сборные на летнюю Олимпиаду этого года.

Reuters сообщает, что в Токио все же начали рассматривать альтернативные даты проведения соревнований.