03 Октября 2020
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Алина Загитова Синдзо Абэ (2019) | Фото:twitter.com/jpn_pmo

Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены – Синдзо Абэ

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что пока вопрос отмены и даже переноса Игр-2020 в Токио не рассматривается. Но при этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в парламенте, что "у нас может не быть иного выбора, кроме как рассмотреть вопрос о переносе Игр".

Абэ заявил, что поделился этой точкой зрения с главой оргкомитета Олимпиады Йоширо Мори, а тот передал информацию президенту МОК Томасу Баху.

До сих пор МОК отказывался даже говорить о возможном переносе Игр, но давление на него со стороны как национальных комитетов, так и международных федераций спорта усиливается. Сегодня стало известно, что Канада и Австралия уже отказались посылать свои сборные на летнюю Олимпиаду этого года.

Reuters сообщает, что в Токио все же начали рассматривать альтернативные даты проведения соревнований.

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Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены – Синдзо Абэ

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Теги: синдзо абэ, япония, токио-2020, олимпийские игры, мок, перенос



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