Глава Якутии призвал "начальников" не атаковать лаборатории, где берут анализы на COVID-19

В Якутске до конца марта заработают четыре лаборатории, которые будут проводить анализы, взятые у жителей республики, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

Глава региона Айсен Николаев призвал не паниковать и не настаивать на анализах. Пока они берутся только у тех, кто контактировал с приезжими из-за границы.

"К сожалению, тут и начальники просыпаются, звонят: вот я такой-сякой, народный депутат, хочу сдать анализы, немедленно вы у меня должны взять", - цитирует Николаева Regnum.

Глава Якутии заявил, что медики работают по жесткому регламенту, никаких исключений ни для кого не будет.

По данным оперативного штаба, 7 заболевших в республике получают лечение в инфекционном стационаре Якутска, пока у всех заболевание протекает в достаточно легкой форме. 6 заболевших было оперативно выявлено при отработке контактов первого заболевшего.

Все они - сотрудники одной компании. Все их близкие контакты - 206 человек - установлены и находятся под медицинским наблюдением. Сделанные первичные пробы показывают отрицательный результат.