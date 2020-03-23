Глава Якутии призвал "начальников" не атаковать лаборатории, где берут анализы на COVID-19

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО В России
тест-система для определения антигена коронавируса (2020) | Фото: правительство Забайкальского края

Глава Якутии призвал "начальников" не атаковать лаборатории, где берут анализы на COVID-19

В Якутске до конца марта заработают четыре лаборатории, которые будут проводить анализы, взятые у жителей республики, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

Глава региона Айсен Николаев призвал не паниковать и не настаивать на анализах. Пока они берутся только у тех, кто контактировал с приезжими из-за границы.

"К сожалению, тут и начальники просыпаются, звонят: вот я такой-сякой, народный депутат, хочу сдать анализы, немедленно вы у меня должны взять", - цитирует Николаева Regnum.

Глава Якутии заявил, что медики работают по жесткому регламенту, никаких исключений ни для кого не будет.

По данным оперативного штаба, 7 заболевших в республике получают лечение в инфекционном стационаре Якутска, пока у всех заболевание протекает в достаточно легкой форме. 6 заболевших было оперативно выявлено при отработке контактов первого заболевшего.

Все они - сотрудники одной компании. Все их близкие контакты - 206 человек - установлены и находятся под медицинским наблюдением. Сделанные первичные пробы показывают отрицательный результат.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Якутии призвал "начальников" не атаковать лаборатории, где берут анализы на COVID-19

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: якутия, коронавирус, COVID-19, анализы на коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети