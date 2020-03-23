В столице Самотлора до конца года отремонтируют 15 километров дорог

В Нижневартовске ещё в конце прошлого года начали выбирать подрядчиков для предстоящего ремонта дорог. Об этом мэр Василий Тихонов рассказал губернатору Югры Наталье Комаровой, вместе с которой он посетил производственную базу "Нижневартовскдорстроя". Предприятие способно не только ремонтировать дороги, имея в своем арсенале всю необходимую технику, но и изготавливать щебеночно-мастичный асфальт. То есть компания готова приступить к выполнению работ, как только позволит погода. Всего в городе до конца года отремонтируют 15 км дорог, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Так как договор с нами на предстоящий ремонт дорог был заключен ещё в декабре 2019 г., это позволило нам заранее, в спокойном режиме купить необходимый материал, который поставляется нам из регионов УрФО. Часть уже получили. Ещё поставки ожидаются в ближайшее время. Этого объема нам хватит для ремонта городских дорог, а также дорог нефтяников", - сказал генеральный директор предприятия Олег Троян.

В этом году компания будет ремонтировать участки улиц Ленина (в створе улицы Кузоваткина и проспекта Победы (нечётная сторона)), Дзержинского (от Ленина до Интернациональной), Нефтяников (от Интернациональной до Спортивной), Кузоваткина (от Ленина до Мира). По словам Тихонова, эту работу сделают в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Выпускаемая предприятием продукция соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза, что является обязательным условием для участников нацпроекта.

"Компания в прошлом году обновила асфальтобетонные заводы – установки, ёмкости, программное обеспечение заводов. Это позволило производить щебёночно-мастичный асфальт, который отличается высокой прочностью и пригоден для сильно загруженных магистралей. Модернизация проводилась силами самого предприятия и на это направлено 48 млн руб.", - добавил Тихонов.

Комарова положительно оценила способность столицы Самотлора работать на опережение. Такие мероприятия позволят выполнить запланированные объёмы в срок. Учитывая, что данная компания независима – сама создает материал и в дальнейшем его же использует при ремонте дорог, это ещё и экономит время. Всего в этом году в Нижневартовске будет отремонтировано более 15 км дорожного полотна. Участки выбраны с учётом мнения горожан.