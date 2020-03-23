Итальянская журналистка возмутилась тем, что в её стране помощь в первую очередь оказывают богатым людям

В Италии местная журналистка Сельваджия Лукарелли убеждена, что в её стране, страдающей от коронавируса, помощь оказывают прежде всего богатым людям.

"Я требую объяснений, почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу – можно", - сказала она.

Напомним, что у футболиста туринского "Ювентуса" Паоло Дибалы и его подруги на днях диагностировали коронавирус.

"Я хочу знать, почему VIP-личностям вроде футболистов, журналистов, дирижёров и детей руководителей компаний отдается приоритет", - сетует Сельваджия.

По её мнению, в вопросе здоровья не должно быть привилегий.

"Я впадаю в бешенство, когда сотни людей отчаянно просят о ватных палочках для больных. Есть ли какой-то способ забора мазка в частном порядке, за плату? Ну тогда расскажите нам, где получить эту услугу. Или только Дибале положено знать это?", - цитирует слова девушки Eurosport.ru со ссылкой на издание Corriere dello Sport.

Напомним, что в Италии выявлено более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Около 5 тыс. человек умерло.