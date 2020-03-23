Строительство транспортно-пересадочного узла на Перми II перенесли на полгода

Сроки завершения строительства транспортно-пересадочного узла на Перми II переносятся с конца 2022 г. на второй квартал 2023 г., сообщает "Business Class".

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Проект планируется реализовать за счет средств инвестпрограммы РЖД, в том числе тех 800 млн рублей, которые госкорпорация получила от продажи Пермскому краю участка бывшего Товарного двора.

Ожидается, что на подготовку проекта потребуется чуть больше года и документация будет готова в первом квартале следующего года.Речь идет не только о строительстве вокзального комплекса, который объединит железнодорожные и автобусные перевозки, но и о реконструкции всего путевого хозяйства, в том числе строительстве высоких перронов с навесами.

От сроков строительства транспортно-пересадочного узла зависят дальнейшие планы по прекращению движения электричек по Горнозаводскому направлению. Сейчас не действует участок Пермь II – Пермь I, а следующий (от Перми I до Мотовилихи) власти и "РЖД" договорились закрыть только после создания транспортного узла на площади Восстания. Напомним, ранее сообщалось, что электричку на набережной заменит трамвай.

Также издание сообщает, что минтранс и РЖД рассматривают вопрос запуска скоростных электричек "Ласточка". Конечной станцией при движении по Горнозаводскому направлению с 27 января 2020 года стала Пермь I. Участок до Перми II закрыт.

В настоящий момент "Ласточки" курсируют по маршрутам Пермь – Верещагино и Пермь – Кунгур – Кишерть, Пермь - Екатеринбург.