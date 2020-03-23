Полиция Екатеринбурга занялась расследованием поджогов домов на Уралмаше

Полиция Екатеринбурга возбудила и расследует уголовные дела по фактам возгораний жилых домов в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш.

Напомним, инциденты произошли в марте этого года. В соцсетях пользователи обвинили застройщиков, работающих на данных территориях, в поджогах домов, которые планируются под расселение. В строительной компании в ответ заявили, что это не так.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, дела возбуждены по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к данным преступлениям.

Ранее один из источников нашего агентства рассказывал, что причиной пожаров могла стать игра подростков-пироманов.