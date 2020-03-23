Губернатор Шумков заявил, что в снижении тарифов в регионе нет никакой политики, как это подают некоторые СМИ

В Курганской области продолжается целенаправленная, слаженная и четкая работа по снижению тарифов на электричество - такое заявление сделал губернатор региона Вадим Шумков во время своего "Прямого эфира" в минувшую субботу, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Зауралья пояснил, что уже есть определенные результаты.

"Тарифов много - это и электроэнергия, и тепло, и плата за вывоз и утилизацию мусора. По отдельным муниципальным образованиям отдельные тарифы удалось серьезно снизить по прошлому году. Сегодня плата за мусор в Курганской области в сельских территориях 79 рублей с небольшим. Для города Кургана - 89 рублей. Это, кстати, тоже не дёшево, но если посмотреть - год назад, плата предполагалась 138 рублей для всей Курганской области", - сказал Шумков.

Губернатор добавил, что этот год выигран.

"Мы получили за это огромное количество негатива от всех, от кого могли его получить, но это дало возможность предъявить тариф людям не 138 рублей, а 79 и 89, это гораздо ниже первоначальных значений. Это деньги граждан, это деньги бюджета", - сказал глава региона.

Помимо электроэнергии, по другим тарифам также идет работа, направленная на их снижение. Здесь жители Зауралья должны понимать, что некоторые СМИ, которые принадлежат уральским энергоолигархам Артему Бикову и Алексею Боброву, подают информацию в негативном свете, обвиняя власть в том, что в регионе ничего не делается - в ход идут "грязные" методы работы и "черный пиар" отдельных граждан. Все это искусственно создает в регионе напряженность в сфере образования и медицины, которой на самом деле нет. Активизировались оппозиционно настроенные организации, такие как "Альянс врачей" и "Альянс учителей", представители которых пытаются "расшатать" социальную сферу в Курганской области" "цепляясь" за любой незначительный повод и раскручивая его в "планетарном" масштабе. Однако эти попытки не приводят ни к чему - состав таких групп ничтожно мал, в каждом представительстве "Альянсов" в регионе "работают" по два-три человека.

"Самое главное, чтобы граждане понимали, что в этом нет никакой политики, как это подают отдельные СМИ. На сегодня по расчетам специалистов нашего правительства мы видим порядка 2 млрд руб. "лишними" в отдельных видах тарифов. Это бюджет, предприятия, в том числе опосредованно деньги граждан. Можно на эту сумму повысить зарплату. У меня есть поручение президента работать по увеличению доходов населения. Поэтому это очень благородная цель", - отметил Вадим Шумков.

Губернатор считает, что пока экономика будет расти, пройдет большое количество времени, а жителям региона хочется увидеть улучшения здесь и сейчас.

"При дефицитном бюджете мы смотрим, чтобы меньше тратили люди, меньше тратил бюджет. В нашей работе по тарифам, повторюсь, нет абсолютно никакой политики. Сугубо экономика, чтобы можно было увеличить на эти средства зарплату. Жалко, что отдельные люди переводят это в плоскость некрасивых вещей. С этим мы тоже справимся. Сегодня мы делаем все, чтобы больше зарабатывать и меньше тратить", - отметил Шумков.