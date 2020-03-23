Уралвагонзавод готовится к отправке техники на Парад Победы в Москву

АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в государственную корпорацию "Ростех") завершает подготовку военной техники для участия в Параде Победы в Москве 9 мая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, в рамках гособоронзаказа и государственных контрактов на технику установили штатные и дополнительные элементы оснащения и оборудования, после испытаний её привели к парадному облику. Большая часть военных машин уже находится на парадной площадке в Алабино, Московской области.

139 единиц боевой техники подготовили АО "НПК "Уралвагонзавод, АО "Омсктрансмаш", АО "Уратрансмаш", АО "ЦНИИ "Буревестник", АО "61 БТРЗ".

В частности, нижнетагильское предприятие подготовило Т-14 "Армата", Т-90М "Прорыв", БМПТ "Терминатор", БМП Т-15 "Армата" с 57 мм боевым модулем "Кинжал".

Кроме данных моделей в состав парадной колонны войдут cамоходные артиллерийские установки, боевые машины зенитного артиллерийского комплекса и другие.

А входящий в концерн "Уралвагонзавод" 61-й бронетанковый ремонтный завод подготовил к парадному облику более 40 единиц исторической техники (Т-34-85, самоходные артиллерийские установки Су-100 и т.д.).

Сообщается также, что на всех этапах подготовки к торжественным мероприятиям сотрудниками Уралвагонзавода будет осуществляться полное техническое сопровождение военной техники.