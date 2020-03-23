Назван способ получить отсрочку по ипотеке из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам. Об этом заявила юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik.

По ее словам, заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.

"Это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону", - сказала юрист.

На прошлой неделе, напомним, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%, на повестке деятельности ЦБ отразилась и вспышка коронавируса. Финансовый регулятор утвердил пакет мер по поддержке физических лиц и компаний, в котором предложил банкам реструктурировать кредиты заболевших COVID-19.

Экономист Василий Колташов считает, что подобная мера выглядит примерно как приглашение заразиться коронавирусом. Он отмечает, что в реальности сейчас было бы полезнее заморозить платежи по кредитам для всех: и заразившихся, и не заразившихся.