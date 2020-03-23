03 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

Первый тест – положительный. В Челябинске у трех человек выявили коронавирус

В Челябинске у троих человек выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

"У троих жителей региона - условно положительные результаты анализа на коронавирусную инфекцию. Сейчас мы ждем подтверждения от федеральной лаборатории в Новосибирске. О результатах мы сообщим", - подчеркнула она.

Заболевшие находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей.

Как ранее сообщило Накануне.RU, 21 марта в Челябинской области был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он был выявлен у жителя Миасса, который вернулся из Испании, но при этом у него не было никаких симптомов, он прошел тепловизор в аэропорту, оборудование не выявило повышенной температуры. Болезнь у южноуральца протекает в легкой форме.

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Первый тест – положительный. В Челябинске у трех человек выявили коронавирус

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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Развитие сюжета:

Ранее 23.03.2020 13:29 Мск Семья и коллега по работе. Условно положительный анализ на коронавирус уже у четверых челябинцев

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