Первый тест – положительный. В Челябинске у трех человек выявили коронавирус

В Челябинске у троих человек выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

"У троих жителей региона - условно положительные результаты анализа на коронавирусную инфекцию. Сейчас мы ждем подтверждения от федеральной лаборатории в Новосибирске. О результатах мы сообщим", - подчеркнула она.

Заболевшие находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей.

Как ранее сообщило Накануне.RU, 21 марта в Челябинской области был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он был выявлен у жителя Миасса, который вернулся из Испании, но при этом у него не было никаких симптомов, он прошел тепловизор в аэропорту, оборудование не выявило повышенной температуры. Болезнь у южноуральца протекает в легкой форме.