Курганцы сами создали искусственный ажиотаж в торговых сетях и начали раскупать продукты

На прошлой неделе, когда по всей стране появилась фейковая информация об отсутствии на полках магазинов товаров первой необходимости, граждане, в том числе и жители Курганской области, поддались всеобщей истерии и начали массово скупать в торговых сетях гречку, сахар, туалетную бумагу и другие продукты.

В торговых центрах "Рио" и "Пушкинский, например, за день закончились запасы сахара. Граждане посчитали, что из-за распространения коронавируса этих товаров не будет в магазинах, а если их и будут завозить, то цена поднимется "до небес". Вся эта информация является ложной - власти региона жестко контролируют процесс, практически ежедневно связываются с руководством местных торговых сетей с целью недопущения роста цен.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков эту информацию подтвердил. На "Прямом эфире" в минувшую субботу он заявил, что переговоры с торговыми сетями действительно ведутся.

"На сегодня более, чем двухнедельные запасы, основных продуктов имеются. Они постоянно подвозятся. Поэтому, если не будет паники и сметания с полок, не то что хватит, запас будет возобновляться в обычном режиме. Касательно подъема цен - мы его не ожидаем по основным позициям. За исключением тех, где есть сезонные надбавки и есть валютная составляющая. Эти вещи обоснованы. Все остальное будем пресекать", - отметил глава Зауралья.