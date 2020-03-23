Кремль: Переход Путина на удаленку пока не планируется

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с распространением коронавируса.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "пока все в рабочем графике".

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на карантин. По данным немецкого правительства, у врача, делавшего ей 20 марта прививку, обнаружили коронавирус. Меркель приняла решение самоизолироваться, пишет Regnum.

Напомним, ранее канцлер заявила, что не видит необходимости закрывать границы Европы и внутри Европы из-за угрозы распространения COVID-19. Она считает, что 60-70% населения будет инфицировано коронавирусом.