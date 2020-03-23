СМИ: решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию примут до 25 марта

Окончательное решение о том, переносить голосование по поправкам в Конституцию или нет, будет принято до 25 марта. Источники "Ведомостей", близкие к администрации президента, сообщают, что политическое решение о переносе уже принято, неясность остается только в дате. Скорее всего, перенесут на июнь.

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Очевидной причиной переноса стала ситуация с коронавирусом. Неизвестно, что будет с эпидемией в июне, но в апреле ситуация явно будет сложной (пока голосование назначено на 22 апреля). Один из источников говорит, что выбор новой даты будет зависеть и от дат ЕГЭ, ведь многие избирательные участки располагаются в школах.

После того, как Путин подписал указ о назначении голосования на 22 апреля, официальный представитель президента Дмитрий Песков сначала отрицал возможность переноса, но потом стал говорить, что все будет зависеть от текущей ситуации, мол, глава государства сам примет окончательное решение.