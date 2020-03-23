Умер бывший главный балетмейстер пермского оперного театра

В Перми в возрасте 84 лет умер бывший главный балетмейстер оперного театра Николай Боярчиков. В столице края он работал в 1971-77 гг., в культурном учреждении назвали это время ""золотым веком" в истории регионального балета", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Боярчиков еще мальчиком попал в Пермь (тогда — Молотов) вместе с мамой, педагогом хореографического училища, эвакуированного в 1941 г. из блокадного Ленинграда. В 1966-м он вновь оказался в Перми, теперь уже как балетмейстер. Тогдашний глава труппы Марат Газиев предложил Боярчикову перенести его комический балет "Три мушкетера" Баснера, который тот поставил в Ленинградском Малом театре оперы и балета (ныне — Михайловский театр). В 1971-77 гг. Николай Боярчиков уже лично возглавлял Пермский балет, и его период оказался настолько успешным и резонансным, что критики назвали эти шесть лет "золотым веком" в истории пермской труппы.

"Всю жизнь пытаясь воплотить невоплотимое, Боярчиков создает не только само произведение балетного театра, но и его контекст, раскрывая проблематику времени, соотнося человека-современника с миром, с вечностью, — отмечает балетный обозреватель Татьяна Кузовлева. — Театр Боярчикова, внешне рассудочный, рациональный, часто обвиняемый в холодности, в основе своей — театр исповедальный".