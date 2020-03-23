03 Октября 2020
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Общество За рубежом
Талисман Олимпийских игр Токио-2020 робот Мирайтова (2019) | Фото: olympic.org

Канада и Австралия отказались участвовать в японской Олимпиаде этим летом

Олимпийские комитеты Канады и Австралии объявили об отказе от участия в Олимпиаде-2020 в Токио этим летом. Причиной стала пандемия коронавируса COVID-19.

В заявлении олимпийского и паралимпийского комитетов Канады говорится, что Международный олимпийский комитет и организаторы Игр должны немедленно принять решение о переносе Олимпиады. Австралийский комитет говорит о том же самом, указывая на невозможность сбора своей команды.

Ранее МОК заявил, что по-прежнему планирует провести Олимпиаду в заявленные сроки (начало 24 июля). Президент МОК Томас Бах уповает на "улучшение, наблюдаемое в ряде стран, благодаря принятию жестких мер". Но при этом он отмечает, что во многих государствах эпидемия только нарастает, поэтому конкретное решение принять очень сложно. Бах добавил, что отмена игр "разрушит мечты 11 тыс. спортсменов со всего мира". "Отмена Игр не решит никаких проблем и никому не поможет", - заключает глава МОК.

Впрочем, в реальности вопрос о переносе или отмене Игр все же рассматривается, причем довольно давно. Даже если в Японии ситуация с коронавирусом нормализуется и он будет взят под контроль, многие государства по примеру Канады и Австралии не захотят рисковать жизнями спортсменов, а значит соревнования едва ли можно будет назвать состязанием лучших из лучших.

По неподтвержденным данным, МОК примет окончательное решение не позже, чем через месяц.

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Канада и Австралия отказались участвовать в японской Олимпиаде этим летом

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Теги: коронавирус, covid-19, олимпиада-2020, токио-2020, перенос олимпиады, сборная канады, сборная австралии



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