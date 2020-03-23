Коронавирусом заразились Харви Вайнштейн и Пласидо Доминго

68-летний бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн в тюрьме подцепил коронавирус. Также положительным тест на COVID-19 оказался у оперного певца Пласидо Доминго (79). Примечательно, что оба этих мужчины попадают в группу риска по коронавирусной инфекции по возрасту. Другое совпадение – они оба обвиняются в сексуальных домогательствах, только в отношении Доминго расследования еще не было, а вот Вайнштейна уже приговорили к 23 годам заключения.

Сейчас Вайнштейн находится в изоляторе исправительного учреждения строгого режима Венде (Нью-Йорк). По словам городских чиновников, Вайнштейн стал одним из двух заключенных в тюрьме, чьи тесты на коронавирус оказались положительными. Известно, что во время вынесения приговора у Вайнштейна были проблемы с сердцем, его дважды госпитализировали с жалобами на боли в груди.

Пласидо Доминго о своем диагнозе сообщил на странице в Facebook: "Я считаю своим моральным долгом объявить, что у меня положительный тест на COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции". Оперный певец сообщил, что сейчас он чувствует себя хорошо, а тест решил пройти, когда появились симптомы лихорадки и кашель.