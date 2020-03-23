Регионам рекомендовано приостановить распространение информации по общероссийскому голосованию

Центризбирком России попросил регионы притормозить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании по конституционным поправкам.

Это вызвано неопределенной ситуацией с возможным переносом даты голосования на фоне пандемии коронавируса. Региональным комиссиям рекомендовано отложить начало подомового обхода россиян с целью информирования о голосовании и не публиковать представленные агитационные видеоролики.

"Замереть по всем пунктам" рекомендовано до появления определенности "в понедельник-вторник", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия России не исключает, что досрочное голосование по поправкам в Конституцию в ряде случаев может растянуться на неделю – с 15 по 21 апреля.

Глава ЦИК Элла Памфилова при этом продолжает настаивать на том, что подготовка к голосованию ведется в обычном режиме, переносить его пока не планируется.

Международных наблюдателей на голосовании не будет, поскольку процедура голосования, указанная в законе, этого не предусматривает.

Что касается бюллетеней для избирательных участков за рубежом, то в части стран они могут быть отпечатаны на месте, а не доставлены их России, поскольку границы этих государств закрыты из-за коронавируса.