03 Октября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
(2004) |

Новый ФАП готовится к открытию в Тюменской области

В селе Балаганы Викуловского района Тюменской области скоро откроется новый фельдшерско-акушерский пункт.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения региона, модульное здание площадью 81 кв. м уже установлено. Ведется прокладка инженерных коммуникаций. В здании будет кабинет приема врача, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, помещение для хранения лекарств, комната для стерилизации медицинских изделий, санузел.

После завершения строительных работ сюда завезут мебель и оборудование. Медицинскую помощь в ФАПе будут получать около 700 жителей деревни Чернышово и сёл Балаганы и Пестово. До сих пор медпомощь они получают в ветхом приспособленном здании.

Ранее уральский полпред президента Николай Цуканов отметил, что в регионе очень мало фельдшерско-акушерских пунктов, такое заявление он сделал на совещании по реализации нацпроектов.

Выступая перед зауральскими чиновниками, Цуканов конкретизировал, что более 60% жителей Зауралья отрицательно оценили доступность медучреждений - это 73 место по России.

"Тут системная проблема - это дефицит врачебных кадров. Обеспеченность населения врачами одна из самых низких в России - около 24 врачей на 10 тыс. человек. В России - 37 врачей на 10 тыс. человек. И в этом году численность специалистов снизилась", - сказал Цуканов.

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Новый ФАП готовится к открытию в Тюменской области

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Теги: ФАП, медицина



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