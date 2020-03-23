В Екатеринбурге в ДТП пострадали дети

В Екатеринбурге на улице Куйбышева произошло столкновение двух авомашин.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОГИБДД УМВД России, водитель грузового автомобиля "Хово" двигаясь со стороны Сибирского тракта столкнулся с попутно двигающимся автомобилем "Пежо 3008".

В результате автоаварии пострадали дети, которые находились в легковушке - девочка 9 лет и 12-летний мальчик, которые находилась на заднем пассажирском сидении и были пристегнуты ремнем безопасности.

Их отправили больницу, однако затем отпустили домой.

В настоящее время устанавливаются причина ДТП.