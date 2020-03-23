Российские власти не планируют вводить жесткий карантин

В России оперативный штаб по противодействию коронавируса отрицает, что в стране планируют вводить режим жесткого карантина.

Ранее сообщалось о том, что власти склоняются к такому решению. В оперативном штабе порекомендовали "аккуратнее работать с информацией от разного рода "источников".

"Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет", - отметили в штабе, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, с 23 марта Россия приостанавливает авиасообщение со всеми иностранными государствами. Об этом Накануне.RU сообщили в Росавиации.

Уточняется, что ограничения носят временный характер. Исключения будут сделаны для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян с территории зарубежных стран.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении полетов из России в Турцию.

По последним официальным данным, в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев новой коронавирусной инфекции.