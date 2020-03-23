03 Октября 2020
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Спорт В России
сборная России по футболу Александр Кокорин Олег Шатов (2016) | Фото: twitter.com/TeamRussia

Черчесов рассказал о ненужности Кокорина российской сборной

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов оценил шансы нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в аренде в клубе "Сочи", вернуться в национальную команду.

Эксперт обратил внимание на то, что последние три года сборная РФ выступала без Кокорина. "Теперь ему, чтобы он стал нужным, надо доказывать, что мы без него не обойдемся", - сказал Станислав Черчесов, сообщает Lenta.ru.

Ранее Кокорин заявил, что у него нет желания возвращаться в питерский "Зенит". Такое заявление Кокорин сделал в передаче "Красава" на Youtube.

У Кокорина спросили о версии, что владелец "Сочи" Борис Ротенберг попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера, чтобы Кокорин помог "Сочи" не вылететь из сезона. Футболист ответил, что верит в такую версию.

Ранее "Зенит" предложил футболисту контракт на 2,5 года с зарплатой в €2,5 млн в год, Кокорин на эти условия не согласен.

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Черчесов рассказал о ненужности Кокорина российской сборной

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Теги: Черчесов, Кокорин, футбол



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